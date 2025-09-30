Telemedizin: Ärzte im Bereitschaftsdienst länger per Video erreichbar

Weimar (dpa/th) - In Thüringen wird die Videosprechstunde im Bereitschaftsdienst ausgebaut. Ab Oktober sind die per Video oder Telefon zugeschalteten Ärzte länger erreichbar, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) mit. Das gelte sowohl für Allgemeinmediziner als auch für Kinder- und Jugendärzte. Erreichbar sind die Ärztinnen und Ärzte über einen Anruf des Patientenservices unter der kostenfreien Rufnummer 116 117. Bisher konnten sich Patienten bis 23 Uhr von einem Allgemeinarzt telemedizinisch beraten lassen - künftig besteht das Angebot die Nacht hindurch bis 7 Uhr morgens. Die Videosprechstunden der Kinder- und Jugendärzte werden laut KVT künftig auch Montag, Dienstag und Donnerstag angeboten - bis 21 Uhr ist die telemedizinische Bereitschaft für Kinder und Jugendliche künftig erreichbar. Möglich ist eine Beratung etwa bei Infekten, Hauterkrankungen, Fieber oder Wunden, die nicht aktiv bluten.