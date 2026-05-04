Telemedizin 37 Telenotärzte für Rettungseinsätze in Thüringen

Weimar (dpa/th) - Wenn der nächste Notarzt zu weit entfernt ist, können Rettungskräfte im Einsatz in Thüringen jetzt flächendeckend digitale ärztliche Unterstützung für die Erstversorgung von Patienten heranziehen. Dafür sind täglich rund um die Uhr zwei sogenannte Telenotärzte verfügbar, wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Weimar mitteilte. Diese können bis zum Eintreffen des Notarztes am Einsatzort aus der Ferne zugeschaltet werden und die Rettungskräfte bei medizinischen Maßnahmen anleiten.