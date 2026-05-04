Telemedizin 37 Telenotärzte für Rettungseinsätze in Thüringen

Millionenförderung vom Land

Das Land hat die Digitalisierung der Rettungskette – vom Notfalleinsatz bis zur Behandlung im Krankenhaus – den Angaben zufolge in den vergangenen Jahren mit rund vier Millionen Euro gefördert. Die Mittel flossen etwa in die Vernetzung von Rettungswagen mit den Krankenhäusern. Dies ermöglicht unter anderem die digitale Anmeldung von Patienten in Kliniken vom Rettungswagen aus. Kliniken wiederum können ihre Behandlungskapazitäten in Echtzeit eingeben, damit die Rettungskräfte erkennen, ob die Häuser im konkreten Notfall überhaupt Patienten übernehmen können.