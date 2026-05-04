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  6. 37 Telenotärzte für Rettungseinsätze in Thüringen

Telemedizin 37 Telenotärzte für Rettungseinsätze in Thüringen

In medizinischen Notfällen kommt es auf jede Minute an. Digitalisierung leistet bei Rettungseinsätzen ihren Beitrag - mit moderner Technik und zuschaltbaren Notärzten.

Weimar (dpa/th) - Wenn der nächste Notarzt zu weit entfernt ist, können Rettungskräfte im Einsatz in Thüringen jetzt flächendeckend digitale ärztliche Unterstützung für die Erstversorgung von Patienten heranziehen. Dafür sind täglich rund um die Uhr zwei sogenannte Telenotärzte verfügbar, wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Weimar mitteilte. Diese können bis zum Eintreffen des Notarztes am Einsatzort aus der Ferne zugeschaltet werden und die Rettungskräfte bei medizinischen Maßnahmen anleiten. 

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Dafür wurden Rettungswagen mit Tablets zur Echtzeit-Übertragung wichtiger Daten zum Zustand von Patienten wie Herz- und Atemfrequenz oder Blutdruck ausgerüstet und in der KV-Zentrale in Weimar zwei Arbeitsplätze für Telenotärzte geschaffen. Unter den 900 Notärzten in Thüringen sind laut KV derzeit 37 Telenotärzte. 

Millionenförderung vom Land

Das Land hat die Digitalisierung der Rettungskette – vom Notfalleinsatz bis zur Behandlung im Krankenhaus – den Angaben zufolge in den vergangenen Jahren mit rund vier Millionen Euro gefördert. Die Mittel flossen etwa in die Vernetzung von Rettungswagen mit den Krankenhäusern. Dies ermöglicht unter anderem die digitale Anmeldung von Patienten in Kliniken vom Rettungswagen aus. Kliniken wiederum können ihre Behandlungskapazitäten in Echtzeit eingeben, damit die Rettungskräfte erkennen, ob die Häuser im konkreten Notfall überhaupt Patienten übernehmen können. 

In Thüringen werden nach Angaben eines KV-Sprechers jährlich Zehntausende Notarzteinsätze gefahren.