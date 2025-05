„Vorsicht. Auf der Pörlizer Höhe sind wieder welche von der Drückerkolonne unterwegs, welche sich als Telekom-Mitarbeiter ausgeben“ – so beginnt eine Warnung in einer Ilmenauer Facebookgruppe, die vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde. Laut Nutzer gebe es aktuell Vertreterbesuche von vermeintlichen Telekom-Mitarbeitern, die behaupten würden, dass in wenigen Monaten das Kupferkabel zurückgebaut werde und es dann nur noch Glasfaser gebe. „Laut der Aussage des jungen Mannes wird es ohne Vorwarnung abgeschaltet (...). Wenn man jetzt nicht sofort einen Vertrag abschließt, wird man nach der Abschaltung, wochenlang erst mal ohne Internet auskommen müssen, da ein neuer Anschluss dauert ... Passt bitte auf und lasst euch nicht reinlegen“, heißt es weiter auf Facebook. Laut Nutzer würden die Haustürbesucher auf „Dummenfang“ gehen und nur versuchen, Verträge abzuschließen.