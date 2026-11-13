In Thüringen werden pro Tag im Schnitt etwa 12 Autofahrer mit Handy am Ohr erwischt. So seien im vergangenen Jahr im Freistaat 4357 Bußgeldverfahren aufgrund von Mobilfunkverstößen eingeleitet worden, teilte die Landespolizeidirektion auf Anfrage unserer Redaktion mit. In diesem Jahr sank die Zahl, bis Ende Oktober verzeichnet die Statistik 2671 Fälle – das sind im Schnitt noch knapp 9 erwischte Handy-Nutzer pro Tag. Übrigens trifft es nicht nur Autofahrer: Den Daten zufolge gab es in diesem Jahr bereits 190 Bußgeldverfahren gegen Radfahrer, die mit dem Handy hantierten, nach 188 im gesamten Jahr 2025 und 300 Fällen im Jahr 2024.