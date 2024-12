Die Betroffenen sollten demnach dazu bewegt werden, die Anrufer in ihre Wohnung zu lassen, um Einsamkeit am Weihnachtsfest zu verhindern und gemeinsam Zeit zu verbringen. Das Ministerium warne ausdrücklich und für ganz Thüringen vor der Betrugsmasche, so die Sprecherin. Die "Agathe"-Berater seien geschultes Personal und rufe nie von sich aus unangekündigt an, schon gar nicht mit unterdrückter Telefonnummer. Der Kontakt werde immer nur auf Initiative der betreuten Menschen hergestellt. Sollte es dennoch entsprechende Anrufe geben, beziehungsweise ein Betrugsverdacht bestehen, solle man sich an die Polizei wenden.