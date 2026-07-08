Telefonbetrug: Rentnerin übergibt 100.000 Euro an Betrüger

Der Betrüger forderte zunächst 50.000 Euro, um eine angebliche Verletzte operieren zu können. Nachdem die Rentnerin das Geld wenige Minuten später übergeben hatte, riefen die Täter erneut an. Weitere 50.000 seien notwendig, um die Verletzungen der Tochter zu versorgen. Wieder händigte die Frau das Geld an die Betrüger aus. Zudem sollte sie ihre Handys ins Wasser werfen.