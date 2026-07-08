Ingolstadt (dpa/lby) - Eine Rentnerin aus Ingolstadt hat durch einen sogenannten Schockanruf 100.000 Euro verloren. Ein bislang unbekannter Anrufer erzählte der Frau am Dienstag, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Um den angeblichen Schaden zu begleichen, verlangte der Mann das Geld von der 79-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau übergab es demnach in einer Brotzeitbox an die Betrüger.
Telefonbetrug Rentnerin übergibt 100.000 Euro an Betrüger
dpa 08.07.2026 - 15:21 Uhr