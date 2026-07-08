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Telefonbetrug Rentnerin übergibt 100.000 Euro an Betrüger

Ein Anrufer erzählt einer Frau, ihre Tochter habe einen Unfall verursacht. Um zu helfen, packt die 79-Jährige viel Geld in eine Brotzeitbox.

Telefonbetrug: Rentnerin übergibt 100.000 Euro an Betrüger
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Unbekannte brachten eine 79-Jährige aus Ingolstadt um 100.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Roland Weihrauch/dpa

Ingolstadt (dpa/lby) - Eine Rentnerin aus Ingolstadt hat durch einen sogenannten Schockanruf 100.000 Euro verloren. Ein bislang unbekannter Anrufer erzählte der Frau am Dienstag, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Um den angeblichen Schaden zu begleichen, verlangte der Mann das Geld von der 79-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau übergab es demnach in einer Brotzeitbox an die Betrüger. 

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Der Betrüger forderte zunächst 50.000 Euro, um eine angebliche Verletzte operieren zu können. Nachdem die Rentnerin das Geld wenige Minuten später übergeben hatte, riefen die Täter erneut an. Weitere 50.000 seien notwendig, um die Verletzungen der Tochter zu versorgen. Wieder händigte die Frau das Geld an die Betrüger aus. Zudem sollte sie ihre Handys ins Wasser werfen.