Kaufbeuren (dpa/lby) - Mit einer perfiden Masche haben Betrüger ein über 80 Jahre altes Ehepaar aus Kaufbeuren um einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag gebracht. Die Täter gingen dabei in zwei Schritten vor, wie die Polizei mitteilte. Zunächst meldeten sie sich telefonisch bei dem Ehepaar und behaupteten, deren Tochter leide an einer schweren Krebserkrankung. Um einen tödlichen Verlauf zu verhindern, müssten Medikamente im Wert eines mittleren sechsstelligen Betrags bezahlt werden. Diesen ersten Betrugsversuch durchschauten die Eheleute.