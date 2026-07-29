Bayreuth (dpa/lby) - Mit einer angeblichen Notlage der Tochter haben unbekannte Betrüger einem Seniorenehepaar aus Bayreuth rund 330.000 Euro entlockt. Die Täter hätten telefonisch Kontakt zu dem Paar aufgenommen und vorgetäuscht, die Tochter sei schwer krank und benötige dringend Medikamente aus dem Ausland, teilte die Polizei mit. Im Glauben, ihrer angeblich kranken Tochter mit den versprochenen Medikamenten zu helfen, habe das Ehepaar das Geld an einen unbekannten Abholer übergeben. Die Kriminalpolizei bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.