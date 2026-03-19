Telefonbetrug: Hunderttausende Euro wert - Schmuck an Betrüger übergeben

Demnach wurde die 82-jährige Geschädigte von einem vermeintlichen Arzt angerufen, der vorgab, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Er habe eine Kaution in Form von Wertgegenständen oder Schmuck gefordert und die Seniorin überzeugt, ihren Schmuck an einen vermeintlichen Gerichtsmitarbeiter zu übergeben. Den Angaben zufolge übergab die 82-Jährige ihren Schmuck später an einen Mann, der sich bei ihr als Gerichtsmitarbeiter ausgab.