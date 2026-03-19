Telefonbetrug: Hunderttausende Euro wert - Schmuck an Betrüger übergeben

Fürth (dpa/lby) - Telefonbetrüger haben in Fürth Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro erbeutet. Die Fahndung nach den Tätern - unter anderem mit einem Hubschrauber - blieb ohne Erfolg, wie die Polizei mitteilte.
Mit einer perfiden Lüge brachten Betrüger eine 82-Jährige dazu, wertvollen Schmuck zu übergeben. Wie die Täter vorgingen – und warum die Polizei Zeugen sucht.
Fürth (dpa/lby) - Telefonbetrüger haben in Fürth Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro erbeutet. Die Fahndung nach den Tätern - unter anderem mit einem Hubschrauber - blieb ohne Erfolg, wie die Polizei mitteilte.
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Demnach wurde die 82-jährige Geschädigte von einem vermeintlichen Arzt angerufen, der vorgab, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Er habe eine Kaution in Form von Wertgegenständen oder Schmuck gefordert und die Seniorin überzeugt, ihren Schmuck an einen vermeintlichen Gerichtsmitarbeiter zu übergeben. Den Angaben zufolge übergab die 82-Jährige ihren Schmuck später an einen Mann, der sich bei ihr als Gerichtsmitarbeiter ausgab.
Laut Polizei gibt es keine Beschreibung von dem Abholer. Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugenhinweise angenommen.