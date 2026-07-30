Althegnenberg (dpa/lby) - Falsche Polizisten haben in Oberbayern 60.000 Euro aus Kochtöpfen einer Rentnerin erbeutet. Die Kriminellen gaben sich als Polizisten aus, riefen die Seniorin an und behaupteten sie vor einem Überfall schützten zu wollen, wie die Polizei mitteilte. Sie forderten die Frau demnach auf, ihre Ersparnisse in Kochtöpfen vor die Haustür in Althegnenberg zu stellen. Beamte sollen dann das Geld abholen und in Sicherheit bringen, hieß es den Angaben nach von den Betrügern. Nachdem die Rentnerin der Forderung nachgegeben hatte, sollen die Kriminellen das Geld laut Polizei geholt haben und verschwunden sein. Später erkannte die Geschädigte die Betrugsmasche und sie erstattete Anzeige bei der Polizei.