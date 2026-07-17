Kassel - Falsche Bankmitarbeiter haben in Nordhessen mehrere Menschen betrogen - nun ist ein mutmaßliches Mitglied der Bande in Köln festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden. Der 24-Jährige werde verdächtigt, die EC-Karten der Opfer abgeholt und damit Geld von deren Konten abgehoben zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. In insgesamt acht Fällen in Kassel, Homberg und Bad Arolsen hatten sich die Täter am Telefon als Bankmitarbeiter ausgegeben und die Menschen unter verschiedenen Vorwänden dazu bewegt, ihre EC-Karten inklusive PIN herauszugeben. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.