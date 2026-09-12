Schleiz (dpa/th) - In Schleiz hat ein bisher unbekannter Betrüger eine 53 Jahre alte Frau und ihren Ehemann um einen fünfstelligen Betrag gebracht. Wie die Polizei mitteilte, gab sich der Mann am Freitagabend am Telefon als Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung der Hausbank der Frau aus und behauptete dann, es habe einen unberechtigten Zugriff auf zwei Konten gegeben. Den Angaben zufolge verschaffte sich der Betrüger daraufhin Fernzugriff auf den Laptop der Frau und buchte den Betrag von den Konten der Familie ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.