Mit Krebs möchte wohl niemand zu tun haben. Genau deshalb ist es klug, rechtzeitig über das Thema Vorsorge und Früherkennung nachzudenken. Besonders erinnert daran der „Darmkrebsmonat März“ den es 2026 im 25. Jahr gibt. Denn Vorsorge kostet nichts – nur manchmal etwas Überwindung. Unsere vier Expertinnen und Experten laden Sie am 4. März von 16:30 bis 17:30 Uhr ein, Ihre Fragen rund um das Thema Darmkrebs und Darmkrebsvorsorge am Telefon zu stellen.