Mit einer bekannten Betrugsmasche haben Unbekannte am Samstagnachmittag versucht, einen Mann in Schmalkalden um Geld zu bringen, teilt die Polizei mit.
Sein Konto soll gehackt worden sein, behauptete der Anrufer. Wenige Minuten später überwies ein Mann aus Schmalkalden 2000 Euro. Dann kamen ihm Zweifel.
Mit einer bekannten Betrugsmasche haben Unbekannte am Samstagnachmittag versucht, einen Mann in Schmalkalden um Geld zu bringen, teilt die Polizei mit.
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Die Täter riefen den Mann an und gaben sich als Mitarbeiter seiner Bank aus. Sie behaupteten, auf seinem Konto seien drei unberechtigte Abbuchungen festgestellt worden. Um das Problem zu lösen, sollte sich der Kontoinhaber in sein Onlinebanking einloggen.
Anschließend nannten die Betrüger ihm telefonisch eine IBAN sowie den Namen eines Empfängers und forderten ihn auf, 2000 Euro zu überweisen. Das Geld werde ihm unmittelbar danach zurücküberwiesen, versprachen die Anrufer.
Der Mann folgte zunächst den Anweisungen und tätigte die Überweisung, berichtet die Polizei. Erst nach dem Ende des Gesprächs kamen ihm Zweifel. Da er seine Bank zunächst nicht erreichen konnte, sperrte er vorsorglich sein Konto.
Am Montag fragte er schließlich bei seinem tatsächlichen Bankberater nach. Dabei stellte sich heraus, dass er Opfer eines Betrugsanrufs geworden war.
Glücklicherweise konnte die Überweisung rechtzeitig gestoppt werden. Dem Mann entstand nach Angaben der Polizei dadurch kein finanzieller Schaden.
Um nicht auf die Betrugsmasche hereinzufallen, empfiehlt die Polizei: