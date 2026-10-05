Telefon-Betrugsmasche: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet 129.000 Euro per Anruf

Nach Angaben der Polizei geben sich Telefonbetrüger bei dieser Masche häufig als Bankangestellte aus und verweisen auf angebliche Fehlbuchungen oder verdächtige Kontobewegungen. Mit der Freigabe in der Banking-App bestätigen die Angerufenen tatsächlich Überweisungen oder ermöglichen den Tätern den Kontozugriff. Oft verfügen die Betrüger demnach bereits über einzelne Kontodaten und setzen ihre Opfer unter Zeitdruck.