Im Ilm-Kreis und im Landkreis Gotha hat es erneut mehrere Betrugsversuche per Telefon gegeben. Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Gotha mitteilt, gaben sich die Täter am Mittwochnachmittag als Polizisten aus und behaupteten unter anderem, ein Familienangehöriger habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Ziel der Anrufe war es, Informationen über finanzielle Verhältnisse und bestehende Konten der Angerufenen zu erlangen.