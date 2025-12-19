Die neueste Podcast-Folge von „Beats&Business“ bringt einen Gast ans Mikrofon, der tief mit der regionalen Szene verwurzelt ist: PANGIT. Der Mensch hinter dem Namen: Paul Frank aus Sülzdorf. Er erzählt offen und reflektiert von seinem musikalischen Werdegang – ehrlich, nahbar und ohne große Inszenierung. Es geht um seine Anfänge, um Erfahrungen aus inzwischen sechs Jahren DJ-Dasein, um Erfolge, Rückschläge und die kleinen Momente dazwischen, die einen Künstler prägen. Paul spricht darüber, wie sich sein Blick auf Musik verändert hat und den Wandel der Szene. Dabei schwingt viel Nostalgie mit – Erinnerungen an erste Gigs, gemeinsame Abende und eine Zeit,die unbeschwerter war.