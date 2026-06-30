- Zwischen Butzbach und Bad Vilbel gibt es Busnotverkehr. Für die Weiterfahrt von und nach Frankfurt könne ab Bad Vilbel die S6 genutzt werden.
- Zwischen Groß Karben und Friedberg verkehren die Busse ohne feste Fahrzeiten, halten aber an allen Stationen.
- Bei anderen Regionalbahnen gibt es einen Busnotverkehr, die Busse fahren allerdings ohne feste Fahrzeiten.
Bestehen noch Auswirkungen auf den Fernverkehr?
Die Züge des Fernverkehrs, die ICE-Linie 26, von Karlsruhe nach Hannover entfallen der Bahn zufolge weiterhin. Fahrgäste im betroffenen Bereich müssen laut Deutscher Bahn aktuell auf die Regionalzüge und den Nahverkehr ausweichen. Lediglich zwischen Hannover und Kassel-Wilhelmshöhe sollten Fahrgäste die verbliebenen ICE-Züge nutzen.