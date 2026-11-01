Seit Dezember 2025 bietet das Städel Museum zusätzlich mit "ARTEMIS Digital" ein digitales Format für Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen an. Die kostenfreie webbasierte App führt Demenzerkrankte und ihre Angehörigen virtuell durch das Museum. Das vom Museum in Zusammenarbeit mit der Goethe-Universität entwickelte Angebot soll auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität den Zugang zu Kunst und kreativer Betätigung ermöglichen. Der Sprecherin zufolge ist es das erste digitale, kunstbasierte Vermittlungsformat für Menschen mit Demenz im deutschsprachigen Raum.