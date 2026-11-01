Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - In Hessen leben laut dem Hessischen Gesundheitsministerium nach bisherigen Schätzungen rund 125.000 Menschen über 65 Jahren mit Demenz. Um ihnen trotz ihrer Erkrankung kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, setzen Museen in Hessen auf spezielle Angebote. Das Städel Museum in Frankfurt etwa macht Betroffenen zwei Angebote: "ARTEMIS" und "ARTEMIS Digital". "Mit den ARTEMIS-Angeboten möchte das Städel Museum die Lebensqualität und die kulturelle Teilhabe von Menschen mit leichter bis mittelgradiger Demenz fördern", erklärte eine Sprecherin.