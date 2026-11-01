"Oh ja, das ist schön", sagt Teilnehmerin Heide, als ihre Figur auf der Leinwand erscheint. Sie habe schon zwei oder drei Mal an der Führung teilgenommen, berichtet sie. Mitmachen, kreativ werden, das gefalle ihr.

Führung kreativ verarbeiten

Und so bastelt sie auch begeistert los, als die Gruppe zum Abschluss der Führung das Erlebte kreativ umsetzten kann. Aus Pappbögen und Bildern von Menschen, Tieren, Gebäuden, Landschaften und Märchen sollen Postkarten entstehen, die die Teilnehmer mitnehmen können. "Ich möchte ein Märchenmotiv, weil das Leben ein Märchen ist", sagt Heide und macht sich auf die Suche.

Auch ihr Sitznachbar Bernd sucht nach einem Märchenmotiv - und zwar einem ganz speziellen. "Ich suche Hans im Glück", sagt er. "Damit ich Glück habe. Das braucht man auch im Leben."

Und während Bernd noch in dem Haufen von Bildern sucht, wird Heide ganz ruhig. "Ich weiß nicht, wo ich hingehöre", sagt sie plötzlich. "Ich weiß nicht, wo meine Wohnung ist. Unglaublich, dass man so etwas vergisst."