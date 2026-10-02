Die „Alte Handwerkskammer“ in der Neu-Ulmer Straße in Meinngen ist jeden Tag Anlaufpunkt für Menschen, die Hilfe benötigen: Suchtkranke, Frauen und Männer mit psychischen Problemen oder jene, die einfach jemanden zum Reden brauchen. Das Haus, in dem einst die Kreishandwerkerschaft ihren Sitz hatte, beherbergt seit zehn Jahren das Teilhabezentrum des Sozialwerks Meiningen. Dieses betreibt in dem Gebäude für die Hilfsbedürftigen eine Tagesstätte. Dort hat auch die Begegnungsstätte, die bereits seit über 25 Jahren existiert, ihr Domizil.