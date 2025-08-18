„Schnupperangler aus dem Ort und der Umgebung sind herzlich willkommen.“ So wurde der Einstieg zum 2. Merkerser Teichfest umschrieben, und es wurde gleich eine Erfolgsnummer. Morgens um 9 Uhr sollte es laut Flyer losgehen, da waren auch schon die ersten da und bekamen laufend Verstärkung. Was die Gastgeber nicht nervös machen konnte, denn sie waren perfekt präpariert. Angelruten und -schnüre lagen bereit, dazu Haken, Schwimmer und Kö-der und vor allem das Wissen und die Bereitschaft der alten Hasen, um die erforderlichen Erklärungen und Ratschläge zu geben. Mehrfach waren die Eleven mit ihren Eltern gekommen; da treffen sich deren Interessen mit den Absichten des Vereins. Vorsitzender Dominik Schulz sagt: „Wir wollen Jung und Alt in die Natur locken und vor allem Kindern und Jugendlichen eine schöne Alternative zum stundenlangen Handygebrauch anbieten.“