Kurz vor Toresschluss ist es gespenstisch leer geworden in der sonst sehr belebten Tegut-Filiale Landsberger Straße. Ein paar Kunden geistern noch herum. Obst und Gemüse, als wäre nichts geschehen, an ihrem angestammten Platz und auch frische Fleischwaren gehen noch bis zum letzten Tag über die Ladentheke. Darüber hinaus jedoch hat die 50-Prozent-Rabattschlacht in den letzten Tagen die Regale bis auf die Warenschilder vollständig geräumt. Den Hauptgang entlang packten die Mitarbeiter die kümmerlichen Reste auf Warenträgern zusammen: ein paar Konserven und Gewürze, ein bisschen Tierbedarf und Süßkram, dazu noch vereinzelte Schreibwaren und Drogerieartikel. Mit jedem der letzten Tagen schmolzen die Reste weiter zusammen.