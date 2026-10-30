Dass der letzte Tag kommen würde, noch dazu so schnell, hatte im Tegut-Markt Walldorf niemand geahnt. Alles sah für die Zeit nach dem 29. Oktober nach einer Übernahme und Weiterführung in Regie von Edeka aus. Doch diese begründete Hoffnung zerschlug sich ganz plötzlich vorige Woche. Die sechs Mitarbeiter waren von der Hiobsbotschaft genauso überrumpelt wie die Fleischerei-Filiale und die Walldorfer Kunden.