Viele Kunden hatten gehofft, dass nach dem Eigentümerwechsel zumindest unter neuem Namen alles beim Alten bleibt. Für den tegut-Markt am Plettenberger Weg in Schleusingen wird sich diese Hoffnung jedoch nicht erfüllen. Edeka hat nun auf Nachfrage der Redaktion bestätigt, dass der Standort im Landkreis Hildburghausen geschlossen werden soll – dabei sah erst alles ganz anders aus, genau wie im Meininger Ortsteil Walldorf.