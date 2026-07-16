Kommt Tante Enso oder kommt sie nicht? Diese Frage ist noch immer offen. Der nach eigener Darstellung „Vollversorger in ländlichen Regionen“ funktioniert nach dem Genossenschaftsmodell und hatte sein Interesse zur Übernahme der Schönbrunner Tegut-Filiale bekundet. „Aktuell haben wir 531 Teilhaber“, sagt Schleusegrund-Bürgermeister Heiko Schilling. Mindestens 600 Menschen müssen Teilhaber der Filiale werden – dann verspricht das 2016 in Bremen gegründete Unternehmen die Übernahme des Discounters. Für Schönbrunn eine fast existenzielle Frage, denn weit und breit findet sich im Schleusegrund kein weiterer Discounter. Wer mit gewohntem Sortiment einkaufen möchte, muss mindestens bis Brattendorf oder Schleusingen fahren.