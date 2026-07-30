600 Teilhaberschaften waren nötig, 635 sind es geworden: Der bisherige Tegut-Markt in Viernau wird von Tante Enso weitergeführt. Und das steht deutlich früher fest als erwartet. Eigentlich hatten Einwohner aus Viernau und den umliegenden Orten bis zum 10. August Zeit, jeweils mindestens einen Genossenschaftsanteil für 100 Euro zu zeichnen. Bereits knapp zwei Wochen vorher ist das Ziel nicht nur erreicht, sondern um 35 Anteile übertroffen.