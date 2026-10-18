Was demnächst in Oberhof mit dem Tegut-Standort in der Gräfenrodaer Straße geschieht, das kennt Madlen Brückner bereits aus ihrem Heimatort Ohrdruf. Auch im Kurort im Thüringer Wald, der besonders vom Tourismus und Wintersport abhängig ist und für Erholung, Aktivurlaub sowie für nationale und internationale sportliche Veranstaltungs-Höhepunkte steht, hat die Tegut-Insolvenz Folgen. Hier ist jedoch klar, dass Netto in die bisherige Tegut-Filiale einziehen wird.