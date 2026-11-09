Längst hat es sich herumgesprochen, dass die Lebensmittel-Einhandelskette tegut ihren Betrieb einstellt. Für zahlreiche Märkte gibt es inzwischen Nachfolge-Lösungen – so übernehmen unter anderem Edeka, Rewe und Tante Enso etliche Filialen. Bei anderen ist der Erhalt des Standorts offen – dazu gehört derzeit der tegut-Markt in Jüchsen im Grabfeld. Zu Recht sorgen sich die Einwohner im Ort und darüber hinaus darum, ob sie künftig hier einkaufen können. Denn gerade im ländlichen Raum gibt es Nahversorger nicht an jeder Ecke. Fest steht bislang nur: Am 19. Dezember wird die tegut-Filiale in Jüchsen unter diesem Namen letztmals geöffnet sein.