Für die Kunden des Tegut-Marktes in Langewiesen gibt es nun zumindest in einem Punkt Klarheit: Der Lebensmittelhändler Edeka wird den Markt nicht übernehmen. Das geht aus der Entscheidung des Bundeskartellamtes hervor, das Edeka die Übernahme von 178 der insgesamt rund 300 Tegut-Filialen genehmigt hat. Von der Freigabe profitieren auch sieben Standorte in Südthüringen, darunter Märkte in Meiningen, Suhl, Oberhof und Schleusingen.