Tegernsee-Gipfel: 2026 kein Geld vom Wirtschaftsministerium für Erhard-Gipfel?

Eigene Teilnahme lässt Aiwanger noch offen

Ob er selbst bei der diesjährigen Auflage der für Ende April geplanten Veranstaltung teilnehmen werde, ließ Aiwanger offen. Derzeit tendiere er dazu, auch hinzugehen. "Das muss nichts mit Geld zu tun haben." Er würde auch hingehen, "wenn für mich kein Eintritt verlangt wird oder ich dort keinen zahle". Aus Sicht Aiwangers sei es sinnhaft, die internationalen Gäste der Veranstaltung weiterhin zu bedienen. Noch seien ja einige Wochen Zeit, um es zu entscheiden, "aber ich will jetzt hier auch nicht davonlaufen".