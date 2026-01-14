Tegernsee-Gipfel: 2026 kein Geld vom Wirtschaftsministerium für Erhard-Gipfel?

Bischofswiesen/München - Nachdem CSU-Chef Markus Söder seine Teilnahme am Ludwig-Erhard-Gipfel abgesagt hat, zieht sich wohl auch das Wirtschaftsministerium in diesem Jahr finanziell von der Veranstaltung zurück. "Wir haben uns ja bisher über "Bayern Innovativ" dort mit einem Stand beteiligt, haben uns dort dem internationalen Publikum präsentiert. Wir werden jetzt voraussichtlich heuer uns finanziell dort nicht engagieren, bis die Dinge endgültig geklärt sind", sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bei der Klausur der Freie-Wähler-Fraktion im Berchtesgadener Land. Innerhalb der Staatsregierung läuft noch eine Compliance-Prüfung.