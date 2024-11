Die speziell für die Aktion gestalteten Teelichtgläser können seit dem 21. Oktober und noch bis zum 29. November in der Tourist-Information, an der Theaterkasse, in der Stadtbibliothek, im Shop der Meininger Museen, im Freizeitzentrum Rohrer Stirn sowie in den Casino-Lichtspielen und in vielen Einzelhandelsgeschäften der Meininger Innenstadt für fünf Euro erworben werden. Je zwei Euro pro verkauftem Glas gehen in diesem Jahr an den Meininger Kinder- und Jugendschutzdienst „laut:stark“, dessen Beratungsstelle in Meiningen ein wichtiger Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche ist, die von Gewalt bedroht sind.