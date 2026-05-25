Bis vor ein paar Jahren hatte der Verein der Teckelhütte Heinrichsbach es noch schwer. „Wir waren bis auf wenige Mitglieder geschrumpft“, erzählt Vorstandsmitglied Stefan Kirchner. Heute sieht das anders aus. Mittlerweile zählt der Verein rund 27 Mitglieder und ist insgesamt einiges verjüngt worden. Auch Familien sind nun darunter, deren Kinder sich ebenfalls einbringen, wenn Veranstaltungen stattfinden.