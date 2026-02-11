Technologiekonzern Siemens-Finanzchef Thomas übergibt zum 1. April an Bienert

München - Der langjährige Finanzchef des Technologiekonzerns Siemens, Ralf Thomas, wird vor Ablauf seines Vertragsendes sein Amt abgeben. Vorstandsmitglied Veronika Bienert werde den Posten zum 1. April zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben übernehmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach einer Aufsichtsratssitzung in München mit. Der Wechsel war bereits im vergangenen November angekündigt worden, nur der Zeitpunkt der Übergabe war offen. Thomas ist seit über einem Jahrzehnt Finanzvorstand von Siemens.