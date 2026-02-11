 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Siemens-Finanzchef Thomas übergibt zum 1. April an Bienert

Technologiekonzern Siemens-Finanzchef Thomas übergibt zum 1. April an Bienert

Der Wechsel war bereits im vergangenen November angekündigt worden, nun ist der Zeitpunkt der Übergabe klar. Es ist nicht die einzige geplante Veränderung im Siemens Vorstand.

München - Der langjährige Finanzchef des Technologiekonzerns Siemens, Ralf Thomas, wird vor Ablauf seines Vertragsendes sein Amt abgeben. Vorstandsmitglied Veronika Bienert werde den Posten zum 1. April zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben übernehmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach einer Aufsichtsratssitzung in München mit. Der Wechsel war bereits im vergangenen November angekündigt worden, nur der Zeitpunkt der Übergabe war offen. Thomas ist seit über einem Jahrzehnt Finanzvorstand von Siemens.

Nach der Werbung weiterlesen

Bienert verantwortet derzeit das Serviceportfolio von Siemens Financial Services, Siemens Real Estate und Global Business Services. Thomas werde auf eigenen Wunsch mit Ablauf des 13. Mai aus dem Vorstand ausscheiden und dem Aufsichtsrat und dem Vorstand bis zum regulären Ende seiner Amtszeit im Dezember als Berater zur Verfügung stehen, hieß es. Seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Healthineers bleibe davon unberührt.

Zugleich übernimmt Peter Körte, im Vorstand verantwortlich für Technologie und Strategie, zusätzlich die Verantwortung für die Sparte Smart Infrastructure von Matthias Rebellius zum 1. Juli. Damit verkleinert sich der Vorstand von sieben auf fünf Mitglieder.