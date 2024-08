2300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen

Insgesamt betroffen sind demzufolge rund 2300 Beschäftigte. Der Großteil - insgesamt rund 2100 Menschen - arbeitet am Hauptsitz der Bosch-Tochter in Abstatt bei Heilbronn. Der Rest ist an einem Standort in Holzkirchen bei München beschäftigt. In dem Unternehmen gilt nicht der Tarifvertrag der IG Metall. Zuvor hatten Medien berichtet.