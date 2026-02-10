Technologie Dritter Anlauf zur Entwicklung eines E-Flugzeugs

Erwartung: Künftig müssen mehr Patienten für OPs verlegt werden

Die Luftrettung denkt vor allem an einen Einsatz für den Patiententransport von Krankenhaus zu Krankenhaus, nicht für Rettungsflüge. "Wir gehen davon aus, dass wir deutlich mehr Patiententransporte sehen werden", sagte Christian Müller-Ramcke, Leiter Unternehmensentwicklung der DRF. Dies hängt unter anderem mit den Finanzproblemen vieler Krankenhäuser, den damit einhergehenden Schließungen und den Reformplänen der Bundesregierung zusammen. So geht die Fachwelt davon aus, dass künftig in kleineren Krankenhäusern ohne spezielle chirurgische Expertise weniger operiert werden wird.