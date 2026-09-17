Die Produkte von nanoplus Nanosystems- und Technologies sind etwas ganz Besonderes. Klein, kompakt, vielleicht sogar leicht zu übersehen und doch von unschätzbarem Wert. Die meisten sind nur wenige Millimeter groß. Manche passen auf eine Fingerspitze. Und dennoch kommen die Laser des Unternehmens rund um den Globus zum Einsatz: in den Wüsten Nordamerikas, unter den extremen Bedingungen der Arktis und sogar im Weltraum.