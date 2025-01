Techno-Tanz und bedrohte Tiere Illegale Mega-Party erhitzt in Spanien die Gemüter

Party wurde über soziale Netzwerke beworben

Die Organisatoren sind den Behörden unbekannt. Die Veranstaltung in einem Industriegebiet wurde laut Medien und Behörden über die sozialen Netzwerke beworben. Der genaue Ort sei allerdings erst kurz vor Beginn mitgeteilt worden, "um Leaks zu vermeiden", schrieb "El Mundo". Ähnliche Jahreswechsel-Partys fanden in Spanien bereits 2023 in Granada und 2024 in Murcia statt.