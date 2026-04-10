Technischer Defekt vermutet: Brand auf Recyclinghof - zwei Feuerwehrleute verletzt

Regensburg (dpa/lby) - Bei einem Brand von mehrere Papierballen auf einem Recyclinghof in Regensburg ist laut Polizei ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Angaben der Feuerwehr nach wurden zwei Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten leicht verletzt, eine von ihnen kam ins Krankenhaus. Die Löscharbeiten waren demnach besonders aufwendig. Einsatzkräfte mussten die Ballen mühsam zerlegen, da sich im Inneren der Ballen Glutnester bildeten.