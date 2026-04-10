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  4. Brand auf Recyclinghof - zwei Feuerwehrleute verletzt

Technischer Defekt vermutet Brand auf Recyclinghof - zwei Feuerwehrleute verletzt

Am Abend schlagen plötzlich Flammen auf: Ballen aus gepresstem Altpapier brennen lichterloh. Bei den Löscharbeiten verletzten sich zwei Feuerwehrleute.

Technischer Defekt vermutet: Brand auf Recyclinghof - zwei Feuerwehrleute verletzt
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Feuerwehrleute löschen die Flammen auf einem Recyclinghof. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Regensburg (dpa/lby) - Bei einem Brand von mehrere Papierballen auf einem Recyclinghof in Regensburg ist laut Polizei ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Angaben der Feuerwehr nach wurden zwei Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten leicht verletzt, eine von ihnen kam ins Krankenhaus. Die Löscharbeiten waren demnach besonders aufwendig. Einsatzkräfte mussten die Ballen mühsam zerlegen, da sich im Inneren der Ballen Glutnester bildeten.

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Von der Polizei hieß es, Hinweise auf Brandstiftung konnten die Ermittler zunächst nicht finden. Sie gehen von einem technischen Defekt aus.