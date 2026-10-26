München (dpa/lby) - Im Münchner Stadtteil Sendling-Westpark sind derzeit 70 Haushalte von einem Stromausfall betroffen. Ursache sei ein technischer Defekt an einer Leitung, teilte ein Sprecher der Stadtwerke München (SWM) mit. Die Störung in fünf Häusern in der Hansastraße wurde am frühen Morgen gemeldet. Kollegen der SWM seien bereits vor Ort. Wann die Stromversorgung wiederhergestellt ist, sei derzeit nicht absehbar. Zunächst hatte die "Abendzeitung München" berichtet.