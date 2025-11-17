Ein wichtiger Lebensabschnitt ist geschafft: Mit einer festlichen Zeremonie hat die Technische Universität Ilmenau am vergangenen Wochenende 195 Absolventinnen und Absolventen sowie Promovendinnen und Promovenden in einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet. Im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2025 haben 86 Bachelor-, 103 Master- und sechs Diplomstudierende ihr Studium erfolgreich abgeschlossen.