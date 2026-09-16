Straßburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt sich bei der Diskussion um die Entwicklung Künstlicher Intelligenz gegen US-Präsident Donald Trump. In ihrer Rede zur Lage der Union in Straßburg betonte die Politikerin die Risiken von fortschrittlichen KI-Modellen und kündigte an, die wichtigsten Labore zu einer Diskussion darüber einzuladen, wie Europa die Industrie dabei unterstützen könne, bei der Entwicklung einen Gang zurückzuschalten. Trump hatte die Gefahren zuvor heruntergespielt und geschrieben, dass derzeit eine "kranke Verschwörung" gegen KI im Gange sei.