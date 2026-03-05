„Ich habe noch kein Team gehabt, das sich so einen großen Aufwand gemacht hat“, sagt Lehrerin Sabrina Tauber-Blaszczynski sichtlich stolz über ihre Seminarfach-Gruppe. Fünf Abiturienten – Melissa Winkel, Jonas Baum, Elias Werner, Justin Kreußler und Louis Nennstiel – des Beruflichen Gymnasiums in Hildburghausen haben die Schulgeschichte für ihre Seminarfacharbeit aufgearbeitet. Sie schafften Ordnung im Schulmuseum, brachten es auf den neuesten Stand und haben auch noch ein eigenes Digitalarchiv eingerichtet.