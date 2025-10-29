 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Mann montiert Bahnschranke nach Störung selbst ab

Techniker war schon alarmiert Mann montiert Bahnschranke nach Störung selbst ab

Ihm ging es wohl nicht schnell genug: Als es im Landkreis Cham eine Störung an einer Bahnschranke gibt, legt ein Unbekannter selbst Hand an – und richtet reichlich Schaden an.

Techniker war schon alarmiert: Mann montiert Bahnschranke nach Störung selbst ab
1
Dem Unbekannten reißt der Geduldsfaden und er wird selbst tätig. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hohenwarth (dpa/lby) - Weil sich eine Bahnschranke in Hohenwarth im Landkreis Cham trotz stillgelegter Bahnstrecke nicht geöffnet hat, hat ein Unbekannter wohl die Geduld verloren und die Schranke kurzerhand selbst abmontiert. Die Schranke am Bahnübergang war nach Polizeiangaben am Dienstag ausgefallen und blieb dauerhaft geschlossen, obwohl die Bahnstrecke derzeit wegen Bauarbeiten nicht in Betrieb ist. 

Nach der Werbung weiterlesen

Doch die Anfahrt eines Technikers dauerte dem Unbekannten wohl zu lange. Deshalb baute er laut Polizeisprecher eigenständig einen der Schrankenbäume ab und legte ihn neben die Bahnstrecke, um weiterfahren zu können. Die unkonventionelle Aktion sorgte zwar wohl wieder für freie Fahrt, richtete laut Polizei aber auch einen Schaden von rund 8.000 Euro an. Die Ermittler suchen nun nach Zeuginnen und Zeugen.