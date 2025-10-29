Hohenwarth (dpa/lby) - Weil sich eine Bahnschranke in Hohenwarth im Landkreis Cham trotz stillgelegter Bahnstrecke nicht geöffnet hat, hat ein Unbekannter wohl die Geduld verloren und die Schranke kurzerhand selbst abmontiert. Die Schranke am Bahnübergang war nach Polizeiangaben am Dienstag ausgefallen und blieb dauerhaft geschlossen, obwohl die Bahnstrecke derzeit wegen Bauarbeiten nicht in Betrieb ist.
Techniker war schon alarmiert Mann montiert Bahnschranke nach Störung selbst ab
dpa 29.10.2025 - 12:54 Uhr