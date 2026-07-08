Was genau die eigentümergeführte Firma in Kaltennordheim tut, darauf war auch Landrätin Peggy Greiser in dieser Woche neugierig. Am Ende wurde aus dem geplanten Ein-Stunden-Besuch ein zweistündiger, der zeigte: Die Wirtschaft der Region hat absolut moderne Spezialisten zu bieten, die mit den 1-A-Unternehmen der Welt zusammenarbeiten. Wer würde vermuten, dass die Luft- und Raumfahrttechnik, die Medizintechnik, aber auch viele andere Branchen querbeet auf die Produkte aus der hiesigen Firma setzen? „Wir entwickeln und bauen Kühllösungen für jede Branche“, so Geschäftsführer und Inhaber Benedikt Lausberg. Und man sei damit ein Unternehmen, „in dem es wirtschaftlich gut aussieht.“ Technische Bauteile würden immer kleiner, die Leistung steige – und damit werde immer mehr effektive Kühltechnik gebraucht.