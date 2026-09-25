Singapur - Eine Atomuhr auf der Basis des Schwermetalls Lutetium stellt einen Präzisionsrekord auf: Erst nach 55 Milliarden Jahren würde sie eine Abweichung von einer Sekunde zeigen. Zum Vergleich: Unser Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt. Damit ist die von Forschern der Universität Singapur entwickelte Uhr zehnmal genauer als die bislang besten Atomuhren. Dieser Sprung in der Genauigkeit könnte zu Fortschritten nicht nur in der Grundlagen-Physik, sondern auch bei praktischen Anwendungen führen, schreiben die Wissenschaftler im Fachblatt "Nature".