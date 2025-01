Statt Gewinnen wuchsen die Verluste

Ursprünglich wollte Mynaric bereits ab dem Jahr 2020 operative Gewinne erzielen. Manche Start-ups starten mit wenig mehr als großen Versprechungen, doch Mynaric hatte sowohl eine Technologie als auch Produkte. Dennoch rutschte die Firma immer tiefer in die roten Zahlen: Im Jahr 2023 wies Mynaric einen Nettoverlust von 93,5 Millionen Euro aus, hinzu kamen kurz- und langfristige Schulden in Höhe von 168 Millionen Euro, wie im Geschäftsbericht nachzulesen ist. An der US-Börse Nasdaq ist Mynaric seit 2021 gelistet, doch dort droht wegen Nichterfüllung der Anforderungen der Rauswurf. Die Aktie hat dramatisch an Wert verloren.