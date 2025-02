Blutige Nase mit Street View in Deutschland

Die Anwender in den Ländern, in denen Google Street View verfügbar war, zeigten sich begeistert, virtuell die eigene Nachbarschaft oder Ziele in der Ferne in einer 360-Grad-Perspektive erkunden zu können. In Deutschland holte sich Google allerdings eine blutige Nase. Datenschützer erzwangen 2010, dass betroffene Bürger, Firmen und Organisationen die Straßenaufnahmen ihrer Häuser verpixeln lassen konnten. Das führte jahrelang dazu, dass die Straßenzüge in Deutschland nicht mit brauchbaren aktuellen Fotos in Google Maps zu sehen waren. Erst im Sommer 2023 kehrte Street View mit aktuellem Bildmaterial wieder zurück. Und während 13 Jahre zuvor unzählige Bürger der Darstellung der eigenen Häuser und Wohnungen widersprochen hatten, gab es bei der Neuauflage kaum noch Einwendungen.