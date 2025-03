Tech-Support-Betrug: 78-jährige Sonnebergin wird Opfer von Cyberkriminellen

So funktioniert die Betrugsmasche

Die Methode, bekannt als "Tech-Support-Scam", sei nicht neu, so die Polizei am Sonntag. Betrüger würden sich am Telefon als Mitarbeiter großer IT-Unternehmen ausgeben und behaupteten, ein Problem auf dem Computer des Opfers entdeckt zu haben. Das war zwar nie da. Doch sie nutzen Angst und Verunsicherung, um Fernzugriff zu erhalten. Häufig wird dann Schadsoftware installiert, mit der persönliche Daten gestohlen, Dateien beschädigt oder Geräte gesperrt werden.