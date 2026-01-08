Tech-Show in Las Vegas Die wichtigsten Trends der Techmesse CES 2026

Andere Meta-Konkurrenten versuchen, das ursprüngliche Konzept durch echte Bildschirme zu übertreffen und bieten AR-Brillen ("Augmented Reality") an. Diese Brillen blenden digitale Inhalte wie Texte, Bilder oder 3D-Objekte in das Sichtfeld ein und ergänzen die reale Welt um virtuelle Informationen.

Zu dieser Gruppe gehört die TCL RayNeo Air 4 Pro, die fast wie eine normale Sonnenbrille aussieht, aber ein riesiges, virtuelles Display vor die Augen des Nutzers projiziert.

Metaverse ist out

Das Metaverse, ein Hype-Trend aus dem Jahr 2022, spielt bei den aktuellen smarten Brillen-Modellen kaum noch eine Rolle. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg propagierte das Metaverse damals als digitalen Raum mit unendlichen Möglichkeiten, in dem Menschen als Avatare in einer virtuellen Realität interagieren können. Auf der CES spricht kaum noch jemand davon.